Trump merr biletën e parë simbolike të finales së Botërorit 2026. Zbulohen detajet

Radha 1, karrigia 1, bileta nr.45/47, është bileta e parë simbolike e Kupës së Botës në Futboll, që kreu i FIFA-s Gianni Infantino ia dhuroi presidentit amerikan Donald Trump për ndeshjen e finales së Botërorit në 19 korrik 2026.
Gianni Infantino i solli presidentit Trump dhe trofeun legjendar të kësaj gare, e cila do të zhvillohet në SHBA, por edhe me ndeshje në Kanada dhe Meksikë.
Ai e ftoi Donald Trump, i cili dukej shumë i kënaqur, ta merrte në dorë trofeun.
“A mund ta mbaj?”, përsëriti Donald Trump, duke vlerësuar se trofeu do të përputhej mirë me zbukurimin e Zyrës Ovale, të cilën ai e ka stolisur me sende të arta nga më të ndryshmet.
“Është vetëm për fituesit, dhe meqë ju jeni një fitues, mund ta prekni gjithashtu”, u përgjigj kreu i FIFA-s.
“Është një copë e bukur ari”, komentoi ai me ton miratues. Ai mban në zyrën e tij edhe një trofe të Kupës së Botës për Klube.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd