“Mirë ia bëra, e hoqa qafe”, pamjet e çasteve kur kapet Pandeliu

Video-dëshmi nga arrestimi i 40-vjeçarit – I pamëshirshëm dhe pas asaj që ndodhi: «Mirë ia bëra»
Momenti i arrestimit të 40-vjeçarit, autor i dyshuar i vrasjes brutale në Volos, është kapur në një video-dëshmi.
Pamjet e arrestimit
Në pamjet e filmuara nga një banor i zonës me celularin e tij, duket autori me pranga në duar, teksa shoqërohet nga policët drejt makinës së sigurisë.
Videoja u transmetua nga tv shtetëror ERT në edicionin e lajmeve.
Ku u gjet
Autori u lokalizua në një truall të braktisur në rrugën Evripidou, vetëm 5 minuta larg shtëpisë së tij me këmbë – aty ku një ditë më parë kishte vrarë bashkëshorten e tij 36-vjeçare.
Një banor e pa të shtrirë nën disa shkurre dhe njoftoi policinë duke dyshuar se ishte pikërisht autori i vrasjes.
Forca të shumta shkuan menjëherë në vend dhe e neutralizuan. 40-vjeçari nuk bëri asnjë rezistencë, por dukej i rraskapitur.
«Mirë ia bëra» – i pamëshirshëm në arrestim
Sipas informacioneve, gjatë arrestimit ai bërtiste ndaj policëve se e vrau gruan sepse e tradhtonte.
Madje, sipas gazetës Taxydromos ai tha: «Mirë ia bëra. Këtë meritonte» dhe «Nuk pendohem për asgjë».
Përpjekje për të fshehur gjurmët
Vlen të theksohet se 40-vjeçari nuk kishte veshur rrobat me të cilat u largua nga pallati pas plagëve vdekjeprurëse që i shkaktoi bashkëshortes. Ai kishte ndërruar rrobat, duke u përpjekur të shmangte identifikimin dhe arrestimin.
