Rrëfimi i Pandeliut: Pse e vrava time shoqe Marjolën

«Më tradhtonte, prandaj e vrava». Posaçme e autorit gjatë arrestimit ndërsa fshihej vetëm 400 metra larg nga shtëpia ku i mori jetën gruas
Shumë pranë shtëpisë së tij, aty ku një ditë më parë kishte vrarë gruan përpara syve të fëmijëve, fshihej Pandeli Nakoleci, 40-vjeçari autor i vrasjes brutale.
U strehu te një parking i braktisur
Ai kishte gjetur strehë në një truall të braktisur në rrugën Evripidou, ku dikur funksiononte një parkim i hapur që tashmë është mbyllur.
Sipas informacioneve, një banor i zonës e pa duke fjetur pas disa shkurreve dhe njoftoi menjëherë policinë. Forca të shumta shkuan në vend, rrethuan zonën dhe e neutralizuan.
40-vjeçari nuk bëri rezistencë dhe ishte dukshëm i rraskapitur.
«Më tradhtonte» – pohimet gjatë arrestimit
Sipas dëshmitarëve dhe banorëve të zonës, gjatë arrestimit ai bërtiste ndaj policëve se kishte vrarë gruan sepse “e tradhtonte”.
Gjatë natës kishte pasur disa telefonata në polici për një person të dyshimtë që lëvizte rreth zonës ku ndodhi vrasja, por autori nuk u gjet. Që në mëngjes forcat policore ishin përforcuar jashtë shtëpisë së familjes, pasi aty qëndrojnë ende katër fëmijët e çiftit.
Policia kishte gjithmonë parasysh mundësinë që ai të tentonte të kthehej në shtëpi, ndaj fshihej aq pranë. Megjithatë, frika se mund të kryente vetëvrasje nuk u konfirmua.
I fiksuar me bashkëshorten
Sipas dëshmive të fëmijëve, babai i tyre kishte probleme me drogat dhe kohët e fundit ishte fiksuar me idenë se nëna e tyre kishte një lidhje me dikë tjetër.
Kjo dyshohet se ishte edhe shkaku i grindjes së ashpër që përfundoi me vrasje. Sipas fëmijëve, gjithçka nisi kur babai e pa nënën me celular në dorë. Ai mendoi se po dërgonte mesazh dhe u përpoq t’ia rrëmbente.
Familja kishte vetëm një celular për shkak të vështirësive ekonomike. Grindja degjeneroi shpejt dhe 36-vjeçarja, duke u përpjekur të shpëtonte, doli deri në hyrjen e pallatit, ku mori goditjet fatale dhe humbi jetën.
Vetëm 400 metra larg shtëpisë
Vendi ku u gjet 40-vjeçari ishte shumë afër banesës së tij – vetëm 400 metra larg, ose rreth 5 minuta në këmbë, siç tregojnë edhe të dhënat e hartës. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd