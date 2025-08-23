“Ai qen të kalbet në burg”. Shpërthen motra për 36-vjeçaren që burri i mori jetën në Greqi: Fiksimi që kishte ndaj Marjolës

Motra e 36-vjeçares që u vra nga bashkëshorti i saj në Volos, përpara syve të fëmijëve të tyre, shpërtheu me deklarata të forta.
Duke folur për Euronews Albania, ajo theksoi se autori nuk ishte i paqëndrueshëm mendërisht, siç po paraqitet, por e dinte shumë mirë çfarë bënte. Ajo zbuloi gjithashtu se ai kishte ushtruar dhunë të herëpashershme jo vetëm ndaj gruas së tij, por edhe ndaj fëmijëve.
«Ishte një qen i pabesë»
«Ishte një qen i pabesë që i mori jetën motrës sime në kulmin e rinisë së saj dhe la fëmijët e saj jetimë. Nuk ishte i sëmurë mendor, bënte gjithmonë atë që donte. Ushtronte dhunë psikologjike mbi fëmijët, të cilët kishin frikë të qëndronin me të vetëm në shtëpi. Motra ime u detyrua t’i thoshte: ‘Ik për pak kohë, që të qetësohesh’», tha ajo.
«Të kalbet në burg»
Ajo tregoi se motra kishte tentuar të gjente zgjidhje, duke e çuar burrin te psikiatri me shoqërimin e policisë.
«I thanë se ishte shumë mirë, nuk kishte asgjë. E mbajtën dy ditë, u kthye në shtëpi, u soll mirë për pak, por pastaj rifilloi përsëri grindjet. Dua të kalbet në burg», shtoi ajo me indinjatë.
Krimi i tmerrshëm
40-vjeçari vrau bashkëshorten e tij me një mjet gatimi dhe u arratis. Ngjarja ndodhi para syve të vajzës së tyre 16-vjeçare, ndërsa në banesë ishin edhe tre fëmijët e tjerë të çiftit, 6, 13 dhe 18 vjeç.
Grindja filloi në apartament dhe vazhdoi deri te hyrja e pallatit, ku gruaja u përpoq më kot të shpëtonte.
Sipas autopsisë, 36-vjeçarja kishte plagë nga një mjet i mprehtë në qafë dhe brinjë, si edhe dëmtime nga përplasja në një xham. Kur mbërriti në spital, ishte tashmë e vdekur.
E kaluara e autorit
40-vjeçari thuhet se kishte pasur më parë probleme psikologjike dhe në fund të qershorit ishte lëshuar urdhër gjyqësor për shtrimin e tij në një institucion pas një tentative vetëvrasjeje. Ende mbetet e paqartë pse dhe si ai lëvizte i lirë.
Fiksimi ndaj bashkëshortes
Sipas dëshmive të fëmijëve në polici, babai i tyre kishte probleme me drogën dhe kohët e fundit ishte fiksuar me idenë se nëna e tyre kishte një lidhje me dikë tjetër.
Kjo mendohet se ishte shkaku i zënkës së fortë që përfundoi me vrasjen makabre. Sipas fëmijëve, gjithçka filloi kur babai i tyre e pa nënën duke mbajtur celularin në dorë.
Ai mendoi se po dërgonte një mesazh dhe tentoi t’ia merrte me forcë. Familja kishte vetëm një celular për shkak të problemeve ekonomike.
Nga aty nisi konflikti i dhunshëm. 36-vjeçarja tentoi të ikte, por e gjakosur arriti vetëm deri te hyrja e pallatit, ku mori goditjet fatale që i morën jetën. /noa.al
