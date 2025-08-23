Një verë në luftë me flakët, shuhen zjarret në vend, mbetet vetëm 1

TPZ Pas ditëve të tëra në luftë me flakët, shuhen
Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile (QKOEC) në AKMC raporton se, prej orës 09:00 deri në orën 20:00 të datës 23 gusht 2025, në rang vendi janë evidentuar 10 vatra zjarri.
Falë bashkëpunimit të ngushtë mes institucioneve dhe ndërhyrjes në kohë të forcave operacionale, është bërë e mundur shuarja dhe izolimi i 9 vatrave zjarri, ndërsa vetëm 1 vatër mbetet nën monitorim. Forcat zjarrfikëse, të mbështetura nga strukturat vendore, shërbimi pyjor, policia dhe agjencitë e specializuara, kanë ndërhyrë me shpejtësi duke garantuar minimizimin e pasojave dhe sigurinë e komuniteteve.
Është bërë izolimi i plotë dhe shuarja e zjarreve në: 1. Në fshatin Ibë, njësia administrative Bërzhitë, bashkia Tiranë. 2. Në fshatin Roskovec, njësia administrative Roskovec, bashkia Roskovec. 3. Në fshatin Shkjezë, njësia administrative Bushat, bashkia Vau-Dejës. 4. Në fshatin Jeran, njësia administrative Kastrat, bashkia Malësi e Madhe. 5. Në hekurudhën e Fierit, njësia administrative Fier, bashkia Fier. 6. Në pyllin e Sodës, njësia administrative nr 4, bashkia Vlorë. 7. Në fshatin Lapardha, njësia administrative Kotë, bashkia Selenicë. 8. Në fshatin Pezë Helmës, njësia administrative Pezë, bashkia Tiranë. 9. Në fshatin Brataj, njësia administrative Brataj, bashkia Selenicë.
Aktualisht, në Parkun Natyror Gërmenj, bashkia Kolonjë, vatra e zjarrit po mbahet nën monitorim pas disa riaktivizimeve gjatë ditës. Në terren kanë operuar mjete zjarrfikëse dhe forca të shumta, duke arritur ta vendosin situatën nën kontroll.
Institucionet përgjegjëse vijojnë monitorimin e pandërprerë të territorit dhe mbeten të angazhuara për reagim të menjëhershëm në çdo rast emergjence.
