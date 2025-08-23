U hodhën në det nga varka, 12 emigrantë të zhdukur në Ishujt Balearik

SPANJË- Të paktën 12 migrantë nga vendet e Magrebit rezultojnë të zhdukur pasi u hodhën në det të premten nga një varkë që po shkonte drejt Ishujve Balearik. Katërmbëdhjetë persona u shpëtuan nga varka që ndodhej 58 kilometra në jugperëndim të ishullit të Cabrerës.
Sipas ekipeve të shpëtimit, 12 migrantë u hodhën në ujë dhe nuk u gjetën në gjurmë. Autoritetet kanë nisur hetime për të identifikuar këta persona. Që nga fillimi i vitit, mbërritjet e migrantëve nga Afrika e Veriut në Ishujt Balearik janë rritur, sipas të dhënave nga Ministria e Brendshme Spanjolle.
Deri më 15 gusht, 4,323 persona kishin mbërritur në arkipelag, ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar mbërritjet ishin 2,443, një rritje prej 77%. Në të kundërt, mbërritjet e migrantëve në Ishujt Kanarie ranë me 46%.
