Cilat janë shenjat që tregojnë se keni kompleks inferioriteti dhe si ta përballoni atë
Transmetuar më 23-08-2025, 21:49

Të gjithë, në një moment të jetës, kemi përjetuar periudha dyshimi ose vetëvlerësimi të ulët. Por, kur zëri i brendshëm shndërrohet në një gjykatës të pamëshirshëm që minon çdo sukses, atëherë mund të bëhet fjalë për diçka më të thellë: një kompleks inferioriteti.

Ky kompleks zakonisht ka rrënjë në fëmijëri dhe formohet nga kritika të vazhdueshme ose nga presioni për të përmbushur standarde perfektioniste.

Shenjat më të zakonshme sipas specialistëve:

1. Vështirësi për të pranuar komplimente

Edhe kur dikush ju lavdëron sinqerisht, ju duket si gënjeshtër. Mendoni se nuk e meritoni, se ishte thjesht fat apo se të tjerët e teprojnë.

2. Mendim absolut dhe i ngurtë

Fjali si: «Kurrë nuk ia dal», «Gjithmonë dështoj» shfaqen shpesh dhe krijojnë ndjenjën e pamjaftueshmërisë, pa hapësirë për përmirësim.

3. Çdo kritikë shihet si dështim personal

Edhe komentet e bëra me të mirë interpretohen si provë e mospërsosmërisë suaj dhe sjellin turp e vetëakuzë.

4. Krahasim i vazhdueshëm me të tjerët

Sukseset e të tjerëve nuk ju frymëzojnë, por ju duken si dëshmi e “mangësive” tuaja. Nuk është vetëm zili, por ndjesia se jeni më poshtë se të tjerët.

5. Jetoni për miratimin e të tjerëve

Kur nuk ndjeni vlerë të brendshme, atëherë kërkimi për aprovimin e jashtëm bëhet i domosdoshëm. Kjo mund t’ju çojë në tejlodhje ose në tolerim të keqtrajtimit.

Si të përballoni kompleksin e inferioritetit

Ndryshime të vogla në përditshmëri – si të pranoni një kompliment vetëm me një «faleminderit» apo të mbani shënim arritjet tuaja personale – ndihmojnë të ndërtoni gradualisht një imazh më të shëndetshëm për veten.

«Nuk ke pse të jesh i përsosur për të qenë i vlefshëm», thotë Martinez. Pranimi i papërsosmërisë është hapi i parë për të heshtur kritikën e brendshme. /noa.al

