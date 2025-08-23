Cilat janë shenjat që tregojnë se keni kompleks inferioriteti dhe si ta përballoni atë

Të gjithë, në një moment të jetës, kemi përjetuar periudha dyshimi ose vetëvlerësimi të ulët. Por, kur zëri i brendshëm shndërrohet në një gjykatës të pamëshirshëm që minon çdo sukses, atëherë mund të bëhet fjalë për diçka më të thellë: një kompleks inferioriteti.
Ky kompleks zakonisht ka rrënjë në fëmijëri dhe formohet nga kritika të vazhdueshme ose nga presioni për të përmbushur standarde perfektioniste.
Shenjat më të zakonshme sipas specialistëve:
1. Vështirësi për të pranuar komplimente
Edhe kur dikush ju lavdëron sinqerisht, ju duket si gënjeshtër. Mendoni se nuk e meritoni, se ishte thjesht fat apo se të tjerët e teprojnë.
2. Mendim absolut dhe i ngurtë
Fjali si: «Kurrë nuk ia dal», «Gjithmonë dështoj» shfaqen shpesh dhe krijojnë ndjenjën e pamjaftueshmërisë, pa hapësirë për përmirësim.
3. Çdo kritikë shihet si dështim personal
Edhe komentet e bëra me të mirë interpretohen si provë e mospërsosmërisë suaj dhe sjellin turp e vetëakuzë.
4. Krahasim i vazhdueshëm me të tjerët
Sukseset e të tjerëve nuk ju frymëzojnë, por ju duken si dëshmi e “mangësive” tuaja. Nuk është vetëm zili, por ndjesia se jeni më poshtë se të tjerët.
5. Jetoni për miratimin e të tjerëve
Kur nuk ndjeni vlerë të brendshme, atëherë kërkimi për aprovimin e jashtëm bëhet i domosdoshëm. Kjo mund t’ju çojë në tejlodhje ose në tolerim të keqtrajtimit.
Si të përballoni kompleksin e inferioritetit
Ndryshime të vogla në përditshmëri – si të pranoni një kompliment vetëm me një «faleminderit» apo të mbani shënim arritjet tuaja personale – ndihmojnë të ndërtoni gradualisht një imazh më të shëndetshëm për veten.
«Nuk ke pse të jesh i përsosur për të qenë i vlefshëm», thotë Martinez. Pranimi i papërsosmërisë është hapi i parë për të heshtur kritikën e brendshme. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd