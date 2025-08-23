Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tirana e nis me barazim sezonin e ri
Transmetuar më 23-08-2025, 19:43

BALLSH – Ka përfunduar në barazim përballja e javës së parë mes Bylisit dhe Tiranës. Sfida e zhvilluar sot në “Adush Muça” u mbyll me rrjeta të paprekura mes mallakastriotëve dhe kryeqytetasve.

Sfida nisi me vrull nga të dyja ekipet, të cilat kërkuan të gjenin avantazhin, por pa arritur të shënojnë. Një paraqitje të shkëlqyer ka bërë portieri Angelo Tafas duke mbrojtur Tiranën në shumë raste.

Në disa momente, Bylisit nuk i “qeshi fati” duke mos arritur të finalizojnë në portën e bardhebluve.

