In Memoriam – Artur Zheji

Artur Zheji (29 gusht 1961 – 23 gusht 2025)
Sot u ndamë me një ndër zërat më të njohur të gazetarisë dhe medias shqiptare. Artur Zheji ndërroi jetë në Sarandë, papritur, ndërsa po kalonte kohë me familjen. Ai u nda nga jeta në moshën 63-vjeçare, gjatë transportimit për në spital pas përkeqësimit të papritur të gjendjes shëndetësore.
Artur Zheji, i lindur në Tiranë më 29 gusht 1961, ishte një gazetar, publicist dhe moderator i njohur në fushën e analizës politike. Ai mbajti postin e drejtorit të Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) dhe më tej drejtori agjencinë shtetërore të lajmeve, ATSH, kurse më vonë drejtori i gazetës Mapo. Më herët ishte analist në të përditshmet më të mëdha shqiptare.
Që nga viti 2017 dhe deri në vitin 2025, Zheji ishte fytyra dhe zëri i emisionit të njohur politik "360 Gradë", i cili transmetohej në Ora News dhe më pas në ABC News Albania. Ky format ishte një hapësirë e rëndësishme për debat politik dhe analizë kritike në Shqipëri.
Artur Zheji ishte djali i eruditit Petro Zheji dhe aktorës së njohur Besa Imami—një trashëgimi intelektuale e pasur që ai e mbajti gjallë në rrëfimtarinë dhe angazhimin e tij publik.
Trashëgimia e tij
Artur Zheji la pas një trashëgimi të qëndrueshme në median shqiptare—si gazetar, si analist e moderator, ai mbeti shembull i pavarësisë dhe guximit për të shpjeguar politikën dhe botën për publikun. Emisioni "360 Gradë" ndikoi në formimin e opinionit publik dhe mbajti intelektualitetin shqiptar në një nivel të lartë.
Kujtime publike
Shumë kolegë, intelektualë dhe qytetarë e nderojnë sot për kurajën, sinqeritetin dhe profesionalizmin e tij. Sepse sot humbëm një nga zërat më të fortë të medias shqiptare.
Pushofsh në paqe, Artur Zheji.
