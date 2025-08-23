Letra e Emine Erdogan: Melania Trump trego të njëjtën ndjeshmëri dhe për fëmijët në Gaza

TURQI- Bashkëshortja e presidentit turk, Rexhep Tajip Erdogan, Emine, i dërgoi një letër Zonjës së Parë të SHBA-së, Melania Trump, duke i bërë thirrje asaj të tregojë të njëjtën ndjeshmëri që ka për luftën në Ukrainë dhe krizën humanitare në Gaza. Në letrën e saj, Emine Erdogan përshëndet Melania Trump "me dashuri dhe respekt të sinqertë" dhe pohon se biseda e saj e sinqertë dhe mikpritja e sjellshme gjatë takimit të tyre në Shtëpinë e Bardhë në Uashington, pavarësisht faktit se kanë kaluar gjashtë vjet që atëherë, mbeten të gjalla në kujtesën e saj.
Emine Erdogan thotë se gjatë darkës që kishin ngrënë dhe shëtitjes në kopsht, ajo pati ndjesinë se Melania ka një ndjeshmëri ndaj çështjeve aktuale dhe se kjo ndjeshmëri reflektohet edhe në letrën që i shkroi së fundmi Presidentit rus Vladimir Putin në lidhje me fëmijët e Ukrainës.
Emine Erdogan beson se ajo që shkroi Trump në letër shpreh ndjenjat e përbashkëta të njerëzimit dhe deklaron se e vlerëson këtë qëndrim të vlefshëm, duke thënë se "ndjeshmëria që treguat ndaj fëmijëve jetimë në Ukrainë është një iniciativë që frymëzon shpresë në zemra".
Në vazhdim të letrës së saj, Emine Erdogan thekson se fëmijët e Ukrainës nuk janë të vetmit të cilëve u është zbehur e qeshura, duke iu referuar fëmijëve të Palestinës që "meritonin të njëjtin gëzim, të njëjtën liri, të njëjtën të ardhme dinjitoze".
Ai gjithashtu i kërkon Melania Trump t’i dërgojë një letër kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu “me thirrjen tuaj të fortë për t’i dhënë fund krizës humanitare në Gaza”.
“Në këto ditë kur bota është bërë e vetëdijshme për problemin dhe njohja e Palestinës është bërë një testament global, besoj se një apel nga ana juaj për Gazën do të përbëjë përmbushjen e një përgjegjësie historike ndaj popullit të Palestinës”, thekson ndër të tjera bashkëshortja e presidentit turk.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd