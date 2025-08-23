Iu merrte 600 euro për person emigrantëve që t’i kalonte në Mal të Zi, arrestohet i riu në Shkodër

Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar “Itinerari”, duke goditur një tjetër rast të dhënies ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit.
Në kuadër të operacionit, u arrestua në flagrancë S. M., 28 vjeç, banues në Shkodër, i cili u kap duke transportuar 5 emigrantë nga vende të treta, me qëllim kalimin e tyre ilegal drejt Malit të Zi.
Hetimet kanë zbuluar se 28-vjeçari u merrte emigrantëve 600 euro për person, duke i sjellë fillimisht nga kufiri i gjelbër me Greqinë e më pas duke i transportuar drejt kufirit verior.
