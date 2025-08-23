Parandalohet ngjarja kriminale në Kukës/ Vihen në pranga babë e bir. Emrat

KUKË- Një ngjarje kriminalë është parandaluar në Kukës konkretisht në fshatin Kosharisht.
Sipas informacioneve zyrtare policore janë arrestuar në flagrance babë e bir, sepse kanë goditur me sende të forta të afërmin e tyre. Në pranga janë vënë Mustrif dhe Besmir Murataj.
Ngjarja ka ndodhur pas një konflikti për motive të dobëta.
NJOFTIMI I POLICISË:
Kukës/ Ndërhyrja në kohë e Policisë parandalon një ngjarje të mundshme kriminale, në fshatin Kosharisht.
Goditën me sende të forta të afërmin e tyre, për motive të dobëta, arrestohen në flagrancë babë e bir.
Pas njoftimit se në fshatin Kosharisht disa shtetas po konfliktoheshin me njëri-tjetrin, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kukës kanë organizuar menjëherë punën dhe kanë mbërritur në vendngjarje. Nga ndërhyrja e shpejtë dhe profesionale e shërbimeve të Policisë, u bë i mundur parandalimi i një ngjarjeje të mundshme kriminale, si dhe arrestimi i shtetasve të përfshirë në konflikt, konkretisht:
M. M., 53 vjeç, dhe
B. M., 18 vjeç (babë e bir), banues në fshatin Kosharisht.
Këta shtetas, pas një konflikti për motive të dobëta me të afërmin e tyre, shtetasin O. K., 50 vjeç, banues në Tiranë, në hyrje të fshatit e kanë goditur me sende të forta, duke i shkaktuar dëmtime.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, për veprime të mëtejshme.
