Aksident tragjik në Nju Jork, humbin jetën pesë persona

Të paktën pesë persona kanë humbur jetën në një aksident të rëndë rrugor që ndodhi të premten pasdite në shtetin e Nju Jorkut. Ngjarja tragjike u raportua nga The Buffalo News.
Sipas autoriteteve, një autobus turistik me më shumë se 50 pasagjerë – kryesisht turistë nga Kina, Filipinet dhe India – po udhëtonte drejt qytetit të Nju Jorkut pasi kishte vizituar Ujëvarat e Niagarës. Në një moment, autobusi doli nga rruga dhe u përmbys, duke shkaktuar humbje të mëdha në njerëz.
“Ne besojmë se shoferi ishte i shpërqendruar, humbi kontrollin dhe më pas reagoi tepër”, deklaroi policia, duke shtuar se hetimet mbi shkaqet e aksidentit janë ende në vijim.
Në vendin e ngjarjes mbërritën menjëherë ekipet e ndihmës së shpejtë, ndërsa disa të plagosur u transportuan me urgjencë në spitalet më të afërta. Gjendja e disa prej tyre raportohet të jetë kritike.
Ky aksident ka tronditur komunitetin lokal dhe po trajtohet si një nga më të rëndët në rajon për këtë vit. Autoritetet po punojnë për të identifikuar viktimat dhe për të kontaktuar familjarët e tyre.
