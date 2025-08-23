Aksident gjatë natës në bypass-in e Vlorës. Përplasen dy mjete

Një aksident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e premtes në bypass-in e Vlorës, ku janë përplasur dy automjete, një mjet tip Nissan dhe një Mini Cooper. Si pasojë e përplasjes, automjeti tip Mini Cooper është përmbysur në rrugë.
Nga ngjarja një person ka mbetur i lënduar, ndërsa një nga drejtuesit e mjeteve është transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal të Vlorës për ndihmë mjekësore.
Në vendngjarje shkuan shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd