E trishtë në Greqi. Vajza 4-vjeçare shqiptare gjendet e mbytur në pishinë! Arrestohet nëna e saj

GREQI- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në një familje shqiptare në Paxos të Greqisë. Një vajzë 4-vjeçare, e cila i kishte shpëtuar vëmendjes së prindërve të saj, u gjet e vdekur në pishinën e një vile pasditen e djeshme.
Vajza ishte fëmija i vetëm i kësaj familjeje nga Shqipëria, të cilët kanë jetuar dhe punuar në ishull për shumë vite. Sipas informacioneve, afërsisht në orën 3 të pasdites, fëmija ndodhej në kopshtin e shtëpisë së saj dhe po luante.
Për disa minuta ajo i shpëtoi vëmendjes së nënës, u zhduk dhe ajo menjëherë filloi ta kërkonte nëpër shtëpi së bashku me fqinjët, pa rezultat.
Në një distancë prej 150 metrash nga shtëpia e familjes ndodhet vila, në pishinën e së cilës u gjet vajza e pajetë, pak më vonë, nga kuzhinieri, i cili ishte atje për të punuar, ndërsa turistët që qëndronin në shtëpi ishin larguar.
Policia u njoftua menjëherë dhe 4-vjeçarja u transferua në Qendrën Shëndetësore të ishullit, ku mjekët u përpoqën ta rikthenin në jetë, por pa rezultat. Nëna po mbahet në Stacionin e Policisë së Paxos dhe pritet të dalë para prokurorisë nesër.
