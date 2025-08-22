Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Presidenti rus, Putin: Moska dhe Uashingtoni po diskutojnë projekte të përbashkëta në Arktik dhe Alaska
Transmetuar më 22-08-2025, 23:04

RUSI- Presidenti rus Vladimir Putin tha sonte se Moska është në bisedime me Shtetet e Bashkuara rreth projekteve të përbashkëta në Arktik dhe Alaska.

Putin nuk dha detaje të mëtejshme. Si Rusia ashtu edhe SHBA-ja thonë se shohin mundësi të mëdha ekonomike nëse mund të normalizojnë marrëdhëniet e tyre, të cilat kanë arritur pikën më të ulët që nga Lufta e Ftohtë për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë.

