Përmbyset autobusi me turistë në Niagara. Ka viktima mes tyre fëmijë

SHBA- Një autobus turistik doli nga rruga dhe u përmbys në një autostradë kryesore në shtetin perëndimor të Nju Jorkut, me autoritetet që raportojnë viktima dhe të plagosura të shumta.
Mediat amerikane duke cituar burime policore dhe spitalore, kanë raportuar katër vdekje. Të paktën një fëmijë ishte midis tyre. Një oficer policie u tha gazetarëve në vendin e aksidentit se disa pasagjerë mbetën të bllokuar në rrënoja dhe se operacionet e shpëtimit janë duke u zhvilluar.
Autobusi po udhëtonte për në New York City pasi kishte vizituar ujëvarat e Niagarës, me 52 persona në bord, përfshirë shoferin i cili ka shpëtuar i gjallë. Shumica e pasagjerëve ishin indianë, kinezë ose filipinas.
Të paktën 16 pacientë janë transferuar në Qendrën Mjekësore të Qarkut Erie, tha një zëdhënës i spitalit. Tre pacientë të tjerë u dërguan në Spitalin Strong Memorial dhe të paktën një fëmijë u transportua në Spitalin e Fëmijëve Oishei. Qendra e Përgjithshme Mjekësore Buffalo dhe Spitali Suburban Millard Fillmore gjithashtu pritën pacientë nga aksidenti.
