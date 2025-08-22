Trump zbulon datën dhe vendin ku do të hidhet shorti i Kupës së Botës 2026

SHBA- Presidenti Donald Trump ka zbuluar sot datën dhe vendin e hedhjes së shortit të Kupës së Botës 2026. Eventi do të zhvillohet në Uashington, DC, më 5 dhjetor në Qendrën Kennedy. Presidenti Donald Trump i ndau detajet të premten në Zyrën Ovale së bashku me zëvendëspresidentin JD Vance dhe presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino.
Ndërsa shorti më parë dukej i planifikuar për në Las Vegas, sipas raportimeve, hedhja e tij në kryeqytetin e vendit do ta mbajë Uashingtonin të përfshirë pavarësisht faktit se ndeshjet nuk do të luhen atje.
Njoftimi u bë gjatë një seance në Zyrën Ovale, ku Trump mbante një kapelë të kuqe me mbishkrimin "Trump kishte të drejtë për gjithçka", teksa Infantino i dhuroi bileta dhe trofeu i Kupës së Botës qëndronte mbi tavolinë.
Kur Shtetet e Bashkuara pritën Kupën e Botës për meshkuj në vitin 1994, shorti u zhvillua në Qendrën e Konventave të Las Vegasit, por Qendra Kennedy, e cila tani mbikëqyret nga Presidenti Trump, do të ofrojë një vend ku ai mund të ketë një ndikim të fortë në planifikimin e ngjarjes.
Duke kryesuar tashmë Task Forcën e Shtëpisë së Bardhë për Kupën e Botës FIFA 2026, Presidenti Trump do të jetë në qendër të përpjekjeve për planifikimin e një Kupe Bote që pritet të jetë më e ndjekura ndonjëherë.
