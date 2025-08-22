Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aktivizohet një vatër zjarri në Finiq
Transmetuar më 22-08-2025, 16:32

FINIQ- Një vatër zjarri është aktivizuar në zonën malore mes fshatrave Dërmish dhe Rumanxa në bashkinë Finiq. Sipas informacionve, era e fortë në zonë ka favorizuar përhapjen me shpejtësi të flakëve.

Bëhet me dije se në vendin e ngjarjes për shuarjen e flakëve ndodhen forca zjarrfikëse. Gjithashtu po operohet edhe nga ajri me një helikopter për vënien nën kontroll të situatës.

