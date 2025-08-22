Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vodhën bizhuteri e parfume në Ksamil, arerstohen tre turiste italiane. Policia publikon pamjet (VIDEO)
Transmetuar më 22-08-2025, 13:56

Policia ka zbardhur dhe dokumentuar një rast vjedhjeje të ndodhur në bulevardin e Ksamilit, ku u përfshinë tri shtetase italiane.

Nga veprimet hetimore, u arrestua në flagrancë 21-vjeçarja italiane M.D., ndërsa u proceduan penalisht në gjendje të lirë bashkëpunëtoret e saj, G.D., 18 vjeçe dhe G.C., 22 vjeçe.

Hetimet tregojnë se më 21 gusht 2025, tre të rejat, në bashkëpunim me njëra-tjetrën, kanë vjedhur sende me vlerë, bizhuteri, parfume dhe suvenire, nga stendat në zonën e bulevardit të Ksamilit.

Vlera e tyre arrin rreth 150 mijë lekë.

Një pjesë e sendeve të vjedhura u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

