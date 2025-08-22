Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tiranë – Qëllohet me armë ndaj një automjeti në rrugën “Petraq Leka”
Transmetuar më 22-08-2025, 12:48

Rreth orës 12:10 të mesditës së sotme, në rrugën “Petraq Leka”, është regjistruar një ngjarje me armë zjarri. Shtetasi E. K., 37 vjeç, është qëlluar nga një person ende i paidentifikuar plotësisht, teksa po lëvizte me automjetin e tij.

Fatmirësisht, nga të shtënat nuk ka persona të lënduar.

Menjëherë pas ngjarjes, specialistët për Hetimin e Krimit të Komisariatit Nr. 6 kanë nisur hetimet dhe kanë identifikuar autorin e dyshuar, por për shkak të hetimit që vijon, gjeneralitetet e tij nuk bëhen ende publike.

Policia po vijon punën intensivisht për të dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të bërë të mundur kapjen e autorit të dyshuar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...