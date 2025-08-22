Arrestohet vajza e Eli Farës, kapet me kokainë në Tiranë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 22-08-2025, 12:40
Policia në Tiranë ka ndaluar vajzën e këngëtares së njohur Eli Fara, Marina Fara, gjatë një operacioni të zhvilluar në kryeqytet.
Burime për OraNews bëjnë me dije se gjatë kontrollit Marina u kap me disa gramë lëndë narkotike, konkretisht kokainë.
Hetuesit, gjatë kontrollit, konstatuan lëndën narkotike dhe më pas i komunikuan ndalimin.
