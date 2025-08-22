Detaje nga operacioni në Korçë. Arrestohet autori i dyshuar i plagosjes së dyfishtë në Sarandë – Në pranga Ramadan Zoto

Në një operacion të mirëkoordinoar mes Policisë së Vlorës, Forcës Operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, dhe Policisë së Korçës, është vënë në pranga shtetasi Ramadan Zoto, 43 vjeç, i dyshuar si autor i plagosjes së dyfishtë të ndodhur pak ditë më parë në qytetin e Sarandës.
Zoto u lokalizua dhe u arrestua këtë të enjte në zonën e Korçës, teksa lëvizte me një automjet tip Audi. Operacioni u krye me ndërhyrje të befasishme për shkak të rrezikshmërisë së lartë të të dyshuarit.
Gjatë momentit të ndalimit, Ramadan Zoto mbante me vete një armë zjarri pistoletë me fishekë në fole, e cila u sekuestrua nga Policia. Burime zyrtare bëjnë me dije se gjatë kontrolleve janë sekuestruar edhe armë të tjera zjarri, ndërsa persona të tjerë janë shoqëruar për verifikime të mëtejshme.
Arrestimi është kryer për llogari të Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, dhe veprimet procedurale do të vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e bashkëpunëtorëve të mundshëm.
