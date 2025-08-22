Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Forcat Operacionale në aksion “blic” në Korçë – Momenti i arrestimit të një shtetasi
Transmetuar më 22-08-2025, 11:19

Një operacion i befasishëm i Forcave Operacionale u zhvillua në qytetin e Korçës, ku si rezultat, një shtetas u vu në pranga. Arrestimi u krye në kushtet e flagrancës, dhe operacioni u finalizua me sukses, falë informacionit të siguruar në rrugë operative.

Policia nuk ka bërë ende të ditur identitetin e të arrestuarit dhe detajet e plota të ngjarjes, por ka njoftuar se hetimet vijojnë.

Pamjet e momentit të arrestimit tregojnë ndërhyrjen e shpejtë dhe profesionale të efektivëve.

