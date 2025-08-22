Forcat Operacionale në aksion “blic” në Korçë – Momenti i arrestimit të një shtetasi

Një operacion i befasishëm i Forcave Operacionale u zhvillua në qytetin e Korçës, ku si rezultat, një shtetas u vu në pranga. Arrestimi u krye në kushtet e flagrancës, dhe operacioni u finalizua me sukses, falë informacionit të siguruar në rrugë operative.
Policia nuk ka bërë ende të ditur identitetin e të arrestuarit dhe detajet e plota të ngjarjes, por ka njoftuar se hetimet vijojnë.
Pamjet e momentit të arrestimit tregojnë ndërhyrjen e shpejtë dhe profesionale të efektivëve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
