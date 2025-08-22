Aksident në aksin Lin – Pogradec/ Makina përplas dy këmbësore

POGRADEC- Një aksident ka ndodhur pak minuta më parë në aksin rrugor Lin – Pogradec. Mësohet se një makinë ka përplasur dy këmbësore, një të moshuar dhe një vajzë të vogël. Konkretisht këmbësoret në momentin e aksidentit po kalonin nga një krah në krahun tjetër të rrugës.
Si pasojë e përplasjes e moshuara ka marrë dëmtime të shumta dhe është transportuar në spitalin e Pogradecit, në gjendje të rëndë. Sakaq, në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.
