Paolo Fox: 3 shenjat me fat për sot, e premte 22 Gusht 2025

Kjo ditë sjell përzierje energjish për të gjitha shenjat e zodiakut. Disa ndihen të mbështetura nga yjet dhe kanë mundësi të reja për të shijuar suksesin, dashurinë dhe sigurinë, ndërsa të tjera përballen me prova më të vështira, dyshime dhe situata të turbullta që kërkojnë kujdes.
Venusi dhe Dielli japin dritë të re në marrëdhënie dhe ndjenja, por ndikimi i Jupiterit dhe disa tranziteve të tjera nxjerrin në pah tensione të mbledhura dhe nevojën për maturi.
Për disa, kjo fundjavë është trampolina drejt përmirësimit, për të tjerë është thirrje për durim e reflektim.
🌟 3 shenjat më me fat të ditës
♌ Luani
Luani është në kulmin e forcës. Vendosmëria dhe karizma e bëjnë të pamundur të mos dallohesh. Në punë projektet marrin formë dhe çdo pengesë kthehet në trampolinë për një sukses të ri. Edhe nëse dikush ka tentuar të të vërë shkopinj nën rrota, gjithçka kthehet në favorin tënd. Kreativiteti shpërthen dhe të jep mundësinë të shfaqësh idetë në mënyrë origjinale. Në dashuri, fitorja është e garantuar nëse ndjek instinktin dhe je i hapur ndaj emocioneve të thella. Kujdes vetëm shëndetin: mos e tejkalo veten.
—
♋ Gaforrja
Qielli të favorizon si në dashuri, ashtu edhe në punë. Kush është në çift gjen më shumë stabilitet, ndërsa beqarët kanë një terren shumë të mirë për aventura të bukura dhe për njohje që mund të shndërrohen në diçka më të fortë. Në familje, ndjenja e përkatësisë të jep qetësi dhe të shtyn të ndërtosh më shumë. Në punë dhe studime, përpjekjet e tua po shpërblehen dhe këtë e ndjen si një konfirmim të qartë të vlerave të tua. Është një ditë e mirë për të bërë hapa të guximshëm përpara.
—
♍ Virgjëresha
Me Diellin që hyn në shenjën tënde, fiton qartësi dhe mençuri. Pas një periudhe trazirash, tani ke mundësinë të ruash dhe të forcosh gjithçka që ke ndërtuar. Edhe pse natyra jote shpesh është e rezervuar, ky është momenti të hapesh ndaj ndjenjave dhe të lejosh emocionet të të çojnë përpara. Për beqarët, shtatori që afrohet premton surpriza të mëdha në dashuri. Marrëdhëniet afatgjata pas stuhive të verës gjejnë një ekuilibër të ri. Është një ditë ku qetësia dhe siguria bëhen aleatë të fortë.
—
⚠️ 3 shenjat më në vështirësi të ditës
♊ Binjakët
Konfuzioni është fjala kyçe. Ndihesh i paqartë, ndryshon mendje shpesh dhe kjo e lodh si ty, ashtu edhe të tjerët përreth. Mund të refuzosh ftesa apo të ndryshosh plane në moment të fundit, gjë që të bën të dukesh i paparashikueshëm. Një zhgënjim i fundit ka lënë gjurmë dhe sjell një ndjenjë të brendshme pakënaqësie. Kujdes në marrëdhënie, sidomos me Virgjëreshën dhe Peshqit, ku tensionet janë më të mundshme. Në vend të polemikave, prano konfuzionin si pjesë të procesit dhe shndërroje në kreativitet.
—
♑ Bricjapi
Ndihesh sikur fjalët e tua nuk dëgjohen dhe detyrohesh të përsëritësh gjithçka. Kjo lodhje të bën të përjetosh një ndjesi zhgënjimi dhe të mendosh se të tjerët nuk të respektojnë sa duhet. Përgjegjësitë të peshojnë rëndë dhe dëshira për t’u shkëputur rritet, por nuk është në natyrën tënde të braktisësh një detyrë. Në dashuri, kërkon shumë dhe je pak i prirur për kompromis, gjë që mund të shkaktojë tensione. Megjithatë, kjo fundjavë mund të të ndihmojë të ulësh pak mbrojtjen dhe të rizbulosh gëzimin e të qenit më i hapur.
—
♓ Peshqit
Tre ditët e ardhshme kërkojnë kujdes dhe qetësi. Mund të shfaqen ndjenja xhelozie ose dyshime që krijojnë tension në dashuri. Nëse ndihesh i pasigurt, prirja jote është të kërkosh konfirmime, gjë që mund të vërë në provë edhe marrëdhëniet më të forta. E kaluara të rikthehet në mendje dhe rrezikon të të mbërthejë melankolia. Mos e lejo këtë të prishë ekuilibrin tënd. Kujdes me fjalët dhe mos merr vendime të nxituara: nga e hëna horizonti hapet me më shumë dritë dhe optimizëm. /noa.al
