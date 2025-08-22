Termet 7.5 ballë në oqeanin Atlantik. Lëkundjet ndjehen deri në Argjentinë dhe Kili

Oqeani Atlantik- Një tërmet me magnitudë 7.5 ballë e shkallës rihter është regjistruar të enjten në mbrëmje në Oqeanin Atlantik Jugor. Lëkundjet raportohen se janë ndjerënë Argjentinë dhe Kili. Epiqendra e tërmetit sipas Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, është regjistruar afërsisht 710 kilometra në juglindje të Ushuaia-s, në Grykën Drake. Thellësia fokale vlerësohet në 10.8 kilometra.
Kalimi Drake lidh Atlantikun Jugor me Oqeanin Paqësor Jugor, midis majës jugore të Amerikës së Jugut dhe Gadishullit Antarktik. Pas tërmetit, autoritetet në Kili lëshuan një paralajmërim për cunami për pjesë të Antarktidës. Nuk u lëshuan menjëherë urdhra evakuimi për Kilin ose Argjentinën. Zona është e izoluar dhe nuk ka raportime për dëme apo viktima.
