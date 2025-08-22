Europa League/ Fitojnë Braga dhe Panathinaikos. Edhe Genk thyen Leh Poznan

ZVICER – Ndeshjet e para të fazës eliminatore të Ligës së Evropës kanë mbaruar. Braga dhe Panathinaikos shënuan fitore të rëndësishme, ndërsa Midtjylland (4-0) dhe Genk (5-1) shënuan fitore mbresëlënëse kundër KuPS Kuopio dhe Lech Poznan, përkatësisht. Brann dhe Utrecht fituan gjithashtu, ndërsa Ludogorets humbi.
Midtjylland arrin një fitore 4-0, Brann fiton në minutën e fundit. Panathinaikos nuk gabon
Në ndeshjen e parë nga dymbëdhjetë ndeshjet e mbrëmshme, Midtjylland nuk dështoi në misionin e saj në shtëpi, duke i dhënë katër gola KuPS Kuopio. Golat e Buksa dhe Osorio në 45 minutat e para ishin vendimtare, me Junior Brumado që shënoi dy gola në pjesën e dytë.
Në Norvegji, Torsvik e dërgoi Brann në parajsë, duke shënuar golin e fitores në minutën e fundit kundër AEK Larnaca. Rikthimi u kompletua falë një goli nga Mhyre, i cili barazoi golin e hershëm të Angielski.
Malmo gjithashtu luajti mirë, duke shënuar tre gola kundër ekipit çek Sigma Olomouc: Haksabanovic shënoi dy herë dhe Johnsen shënoi një penallti në kohën shtesë.
Panathinaikos dhe Utrecht fituan, duke mposhtur përkatësisht Samsunspor (2-1) dhe Zrinjski (2-0). Maccabi Tel Aviv dhe Dynamo Kiev, duke vulosur kualifikimin e tyre kundër tyre, ndërsa Ludogorets humbi ndaj ekipit maqedonas Shkendija. Rezultati përfundimtar ishte 2-1.
Genk dominon, Braga fiton jashtë fushe
Young Boys mposhtën Slovan Bratislava falë një goli nga Bedia, ndërsa Genk mposhti lehtësisht Lech Poznan (5-1). Braga mposhti Lincoln 4-0 falë golave të Gomez dhe Zalazar (i cili shënoi dy gola).
Aberdeen barazoi me Steaua Bukuresht në një barazim emocionues , me Sokler që i mohoi ekipit rumun fitoren në minutën e 89-të, pasi Cisotti u përjashtua në minutën e 39-të.
