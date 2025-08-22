Reshjet e shiut shuajnë disa vatra zjarri

Reshjet e shiut gjatë natës kanë shuar vatrat e zjarrit në bashkinë e Fushë Arrëzit. Reshjet kanë shuar vatrat në Lumin e Trunit, Kulumri dhe në pyjet e Kryeziut ku situata ishte problematike.
Si pasojë e zjarreve vetëm në ekonominë pyjore Sakat – Laku i Hithit u dogjën 60 hektarë me pyje dhe u pëshkuan 130 hektarë tjerë. Në Kryezi u shkrumbuan afro 7 hektar me pyje pishe.
Ndërkohë edhe në Vlorë, ku situata u paraqit kritike gjatë mbrëmjes së djeshme, është qetësuar. Vatra e zjarrit është shuar në fshatin Vajzë dhe në Drashovic të Selenicës.
Është një vatër e vogël në fshatin Mavrov por drejt shuarjes.
