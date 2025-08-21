Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kampionët e Kosovës fitojnë në ndeshjen e parë të “Play Off”-it, një hap larg historisë
Transmetuar më 21-08-2025, 22:37

Drita ka arritur një fitore tepër të rëndësishme 2-1 në ndeshjen e parë kundër Differdange, e vlefshme për “Play Off”-in e parë të Conference League.

Sfida e luajtur në stadiumin “Fadil Vokrri” të Prishtinës nisi mjaft mirë për kampionët e Kosovës, të cilët kaluan në avantazh në minutën e 30’ me anë të Debiqajt. Barazimi momental erdhi në minutën e 65’ nga Buch, por 10 minuta nga fundi, Krasniqi kaloi sërish në avantazh ekipin e Zekerija Ramadanit, duke shndërruar në gol një 11-metërsh.

Gjërat u vështirësuan për miqtë në çastet e fundit të ndeshjes pas një kartoni të kuq të Mfoumou, i cili do të mungojë në ndeshjen e kthimit. Ndeshja e dytë do të luhet pas një jave në Luksemburg, aty ku Dritës do t’i mjaftojë vetëm një barazim për kualifikimin historik në grupet e Conference League.

REZULTATI:

DRITA 2-1 DIFFERDANGE

Dabiqaj 30’, Krasniqi (P) 80’ / Buch 65’

