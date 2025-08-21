Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zjarr në kodrat e fshatit Drashovicë të Selenicës! Flakët përhapen nga era e fortë, rrezikohen banesat
Transmetuar më 21-08-2025, 22:29

Kodrat e fshatit Drashovicë në Selenicë janë përfshirë nga flakët këtë të enjte.

Vatra ka rënë në një terren të vështirë, ndërsa era e fortë po ndihmon në përhapjen e flakëve. Nga zjarri rrezikohet edhe një stan që ndodhet pranë zonës së përfshirë nga flakët.

Ndërkohë, mbrëmjen e sotme një tjetër vatër zjarri është regjistruar edhe në afërsi të fshatit Dukat, ku zjarrfikësit janë duke punuar për të shuar te dy vatrat e zjarrit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...