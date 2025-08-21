Zjarr në kodrat e fshatit Drashovicë të Selenicës! Flakët përhapen nga era e fortë, rrezikohen banesat

Kodrat e fshatit Drashovicë në Selenicë janë përfshirë nga flakët këtë të enjte.
Vatra ka rënë në një terren të vështirë, ndërsa era e fortë po ndihmon në përhapjen e flakëve. Nga zjarri rrezikohet edhe një stan që ndodhet pranë zonës së përfshirë nga flakët.
Ndërkohë, mbrëmjen e sotme një tjetër vatër zjarri është regjistruar edhe në afërsi të fshatit Dukat, ku zjarrfikësit janë duke punuar për të shuar te dy vatrat e zjarrit.
