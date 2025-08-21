Situatë dramatike nga zjarret në Kosovë. Video

Disa fshatra të Komunës së Klinës janë përfshirë nga zjarret. Flakët kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
Lidhur me gjendjen, detaje ka dhënë kryetari Zenun Elezaj. Ai tregoi se është në terren bashkë me drejtorin e drejtorin për Shpëtim dhe Emergjenca, Qëndrim Millakun, e po ashtu në koordinim të plotë me ekipet e zjarrfikësve.
“Zjarrfikësit po punojnë pa ndërprerje për të lokalizuar dhe vënë nën kontroll vatrat e zjarrit. Një falënderim i veçantë shkon për ekipet e Klinës, por edhe për ato të Pejës, Rahovecit dhe Gjakovës, të cilat kanë ardhur menjëherë në ndihmë dhe po japin kontribut të çmuar”, shkroi ai.
Elezaj iu bëri thirrje qytetarëve, që të tregojnë kujdes maksimal dhe të mos ndezin hamullore apo mbeturina.
Kjo pasi sipas tij, rreziku për përhapjen e zjarreve mbetet i madh dhe mund të shkaktojë pasoja serioze për pronën dhe jetën e qytetarëve.
“Komuna e Klinës do të vazhdojë të jetë e angazhuar me të gjitha kapacitetet për të menaxhuar situatën dhe për të mbrojtur sigurinë e qytetarëve tanë”, ka shkruar Elezaj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd