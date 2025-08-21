Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aktori i njohur shqiptar përballet me sëmundje të rëndë
Transmetuar më 21-08-2025, 20:12

Aktori i njohur shqiptar Naun Shundi po përballet me një sëmundje të rëndë dhe organet shtetërore thonë se janë vënë në lëvizje për ta ndihmuar.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, foli sot lidhur me gjendjen shëndetësore të aktorit të njohur 66 vjeçar, Naun Shundi.

Pas njoftimit të marrë më datë 7 gusht 2025 nga MEKI, Ministria e Shëndetësisë është vënë në kontakt me familjarët e aktorit dhe ka ofruar mbështetjen e saj të plotë.

Fillimisht u garantua gatishmëria për mbulimin e të gjitha shpenzimeve të ndërhyrjes mjekësore të nevojshme.

Gjatë pritjes së rezultatit të biopsisë, u konstatua nevoja për mbështetje të mëtejshme në vijimin e trajtimit. Edhe në këtë fazë, Ministria rikonfirmoi gatishmërinë e saj për të ofruar ndihmë të plotë.

Aktualisht, aktori ndodhet në Francë dhe pritet të rikthehet në Shqipëri, ku do të nisë trajtimin pranë Qendrës së Specializuar në QSUT. /noa.al

