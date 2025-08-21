Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Libofshë, dy persona të plagosur pas përplasjes së një automjeti me murin e një banese
Transmetuar më 21-08-2025, 18:47

Fier, 21 gusht 2025 – Një aksident rrugor ka ndodhur pak minuta më parë në fshatin Ndërnënas të Libofshës, ku një automjet tip “Citroen” ka humbur kontrollin dhe është përplasur me murin rrethues të një banese.

Si pasojë e përplasjes së fortë kanë mbetur të plagosur dy persona, të cilët u transportuan menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Fierit. Burime spitalore bëjnë me dije se një prej të plagosurve ndodhet në sallë me dëmtime më të rënda dhe po i nënshtrohet ndërhyrjes mjekësore.

Ndërkohë, policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

