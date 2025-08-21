Oferta tunduese për Konstandinos Argjiros: Nga reklama me të atin për uiski tek ajo e qumështit të bebeve me të birin

Konstantinos Argyros mori pak ditë më parë, një propozim të veçantë nga një kompani e njohur reklamash, e cila i ofroi një bashkëpunim në lidhje me promovimin e një produkti, qumësht për foshnje, në këmbim të një shume të madhe parash.
Kjo në vetvete nuk përbën lajm, pasi këngëtari i famshëm herë pas here ka marrë disa propozime për promovimin dhe promovimin e produkteve të ndryshme, ndërsa në të kaluarën e kemi parë të luajë në një reklamë uiski, së bashku me të atin, dhe gjithashtu së fundmi, në një reklamë për një pije freskuese të njohur.
Propozimi aktual ishte krejtësisht i ndryshëm, pasi këtë herë përfshinte edhe djalin e tij disamuajsh.
Kompania e reklamave i sugjeroi Konstantinos Argyros që të bënte një reklamë televizive me të birin, e cila do të përfshinte babanë dhe të birin në një histori, e cila është krijuar për këtë produkt specifik, i cili nuk është i ri, pasi ka qenë në treg prej shumë vitesh, nga një kompani e madhe qumështi.
Përgjigjja e këngëtarit nuk është zbuluar ende, nëse ai do të pranojë më në fund të bëjë reklamën me të birin dhe të luajë së bashku në spotin televiziv.
Shuma që i është ofruar për këtë arsye është e tepruar dhe duhet pranuar se është një tundim i madh.
Megjithatë, këngëtari kujdeset që ta mbajë familjen e tij larg çdo ekspozimi ndaj publicitetit, veçanërisht të birin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd