Aty ku nuk e pret/ Shkon në varreza të vizitojë të afërmit, e plaçkisin duke i marrë gjithçka kishte me vete
Transmetuar më 21-08-2025, 18:15

Të shkosh në varreza për të vizituar të afërmit që prehen në banesën e fundit dhe të të grabisin me dhunë duke të shkaktuar traumë psikike.

Kjo ka ndodhur pasditen e së mërkurës në Korinth të Greqisë, në varrezat e Examilia, raporton noa.al.

Një grua 77-vjeçare shkoi në Departamentin e Hetimit të Krimeve në Korinth, ku dëshmoi se pasditen e së mërkurës, më 20/8, ndërsa ndodhej në varrezat e Examilias, iu afruan persona të panjohur, të cilët, me tiparet e mbuluara të fytyrës dhe duke përdorur dhunë fizike, i rrëmbyen bizhuteritë, shumën prej 600 €, telefonin celular, çelësat, dokumentet personale dhe syzet.

Autorët më pas u larguan, ndërsa policia ka nisur një kërkim për t’i gjetur dhe arrestuar ata. /noa.al

