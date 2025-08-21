Si mësuan liderët evropianë të flasin gjuhën e Trump-it

Liderët evropianë zbuluan sekretin për të fituar vëmendjen dhe vlerësimin e Trump-it
Gjashtë muaj më parë, Presidenti Trump kishte deklaruar se Bashkimi Evropian ishte krijuar për të mashtruar Amerikën. Por të hënën, ai shprehu lëvdata për liderët evropianë që ishin mbledhur rreth tryezës së Shtëpisë së Bardhë për të diskutuar mbi luftën në Ukrainë.
Ai vlerësoi nxirjen nga dielli të kancelarit gjerman Friedrich Merz, i tha presidentes së Komisionit Ursula von der Leyen se ndoshta ishte pjesëmarrësja më e fuqishme në sallë dhe e përshkroi presidentin 57-vjeçar të Finlandës, Alexander Stubb, si të ri dhe dinamik.
Ndryshimi i tonit është rezultat i koncesioneve të mëdha dhe të dhimbshme që Evropa i ka bërë Trump-it në çështje tregtare dhe të shpenzimeve ushtarake, por edhe i një studimi të kujdesshëm, thonë zyrtarë evropianë.
Anëtarët evropianë të NATO-s i kanë më shumë se dyfishuar shpenzimet e tyre ushtarake pas kërkesës së Trump-it. BE gjithashtu pranoi një marrëveshje tregtare të pabarabartë, e cila vendosi tarifa 15% mbi importet e tyre drejt SHBA-ve.
Evropianët zbuluan “sekretin”
Megjithatë, liderët evropianë thonë se “sekreti” për të fituar vëmendjen dhe vlerësimin e Trump-it është të mësojnë të flasin gjuhën e tij.
“Prirja natyrore e evropianëve është të presin, të shqetësohen dhe të ankohen”, tha Kurt Volker, ish-i dërguari special i SHBA-ve për Ukrainën gjatë mandatit të parë të Trump-it.
“Ky është instinkti më i keq për ta trajtuar Trump-in. Ajo që i nevojitet është një qëndrim pozitiv, përgatitje, propozimet dhe iniciativat e tua. Mendoj se e hëna ishte një demonstrim i mirë i mënyrës se si të gjithë kuptuan si ta bënin këtë.”
Në takimin e kësaj jave në Shtëpinë e Bardhë, momentet e tensionit ishin të shkurtra: kur liderët e Francës dhe Gjermanisë e shtynë Trump-in të ndiqte një armëpushim të cilin së fundmi e kishte refuzuar, diskutimi mbeti në tone të qeta.
E ardhmja e marrëdhënieve transatlantike shqetëson shumë evropianët, të cilët kanë frikë se mbështetja e sotme e Trump-it mund të rezultojë e përkohshme. Për momentin, megjithatë, ata shohin frytet e “studimit” të tyre dhe përpiqen t’i shfrytëzojnë.
Zyrtarët e NATO-s, të mësuar me padurimin e Trump-it gjatë takimeve të gjata diplomatike, u habitën këndshëm nga fakti se sa i përqendruar u tregua në samitin e aleancës në qershor. Takimi i tërëditës u zhvillua pasi anëtarët evropianë u zotuan të alokojnë 5% për mbrojtje.
Kur Trump e mbylli samitin, të cilin e quajti “veçanërisht produktiv”, tha se NATO “nuk është një mashtrim”.
Më poshtë disa përfundime që Evropa nxori duke studiuar mënyrën si funksionon Trump-i, sipas atyre që morën pjesë në bisedime:
1. Mirënjohja
Në Zyrën Ovale në shkurt, Trump dhe zëvendëspresidenti J.D. Vance e qortuan presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky sepse, sipas tyre, nuk kishte shprehur falënderime për mbështetjen e SHBA-ve. Trump ia atribuon vetes shumë suksese dhe dëshiron që ato të njihen, thonë bashkëbiseduesit e tij. Të hënën ai tha disa herë se kishte zgjidhur gjashtë luftëra. Liderët evropianë e falënderuan rreth 30 herë gjatë seancës publike. Trump i falënderoi ata të paktën 12 herë.
2. Komunikim i rregullt
Që nga rizgjedhja e tij, liderët evropianë dhe ekipet e tyre përpiqen të mbajnë kontakte me Shtëpinë e Bardhë – veçanërisht me vetë Trump-in. Ata kanë punuar shumë për të koordinuar mesazhet e tyre, në mënyrë që ai të dëgjojë një mesazh unik në vend të shumë zërave të ndryshëm.
Qëllimi i tyre është ta rrethojnë Trump-in me narrativën e tyre, duke theksuar sidomos idenë se Rusia është agresori në luftën e Ukrainës.
Tani nuk janë vetëm evropianët që e telefonojnë Trump-in; edhe ai u telefonon atyre. Merz dhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, janë rregullisht në listën e thirrjeve të tij, thonë zyrtarë.
3. Fjalori i duhur
Trump e adhuron konceptin e tarifave doganore dhe urren sanksionet, ndaj evropianët tani flasin më shumë për tarifa kundër Rusisë.
Trump gjithashtu ka filluar të kundërshtojë idenë e një armëpushimi në Ukrainë, por dëshiron që të ndalohen vrasjet. Von der Leyen tha të dielën, në një konferencë shtypi me Zelensky-n, se nuk duhet të mbërthehen në lojën e fjalëve. “Qoftë ta quajmë armëpushim apo marrëveshje paqeje, ndaloni vrasjet”, tha ajo. Fjalët kanë rëndësi për Trump-in, theksojnë zyrtarët.
4. Termat e pasurive të paluajtshme
Karriera e Trump-it si biznesmen u bazua tek pasuritë e paluajtshme dhe kjo mbetet për të një pikë referimi.
Në Shtëpinë e Bardhë të hënën, Zelensky i tregoi një hartë të Ukrainës për të shpjeguar situatën, ndërsa liderët evropianë krahasuan pretendimet territoriale të Putinit me sikur SHBA të dorëzonte shtete si Florida, baza e Trump-it jashtë Uashingtonit. “Faleminderit për hartën, për hir të së vërtetës”, i tha Trump Zelensky-t. “Ishte e shkëlqyer.”
5. Qasje miqësore
Trump e ndërthur punën me familjen dhe miqtë. Liderët që futen në rrethin e tij të ngushtë dhe krijojnë marrëdhënie personale me të, kanë më shumë gjasa të dëgjohen.
Stubb, presidenti i Finlandës, ka kaluar orë të tëra duke luajtur golf me Trump-in. Kryeministrja italiane Giorgia Meloni, me konservatorizmin e saj të fortë shoqëror, ka pasur prej kohësh ndikim tek lideri amerikan dhe bashkëpunëtorët e tij të afërt, duke hapur dyer. Vance kaloi së fundmi një fundjavë me ministrin e Jashtëm britanik David Lammy dhe familjen e tij në shtëpinë e pushimit.
Për Evropën, këto momente personale janë të paçmueshme, thonë zyrtarët. /noa.al
