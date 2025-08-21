Hëna e Zezë: Nata e rrallë e errësirës së plotë më 23 gusht

Çfarë është “Hëna e Zezë” dhe pse ia vlen ta shihni
Fenomen i rrallë astronomik: Hëna e Zezë do të fshehë hënën dhe do të zbulojë universin, një shans i rrallë për të parë qiellin plot yje
Më 23 gusht, admiruesit e astronomisë do të kenë mundësinë të përjetojnë një dukuri të rrallë qiellore: “Hënën e Zezë” sezonale.
Për shumëkënd, nata do të duket e zakonshme, pasi hëna nuk do të jetë e dukshme, por ata që e njohin rëndësinë e fenomenit e presin me padurim errësirën që do të zbulojë një qiell të mbushur me yje.
Çfarë është “Hëna e Zezë”?
Ky term nuk bën pjesë në terminologjinë zyrtare astronomike, por përdoret për të përshkruar rastin kur gjatë një stine ka katër hëna të reja dhe “Hëna e Zezë” është e treta prej tyre. Ky fenomen është shumë i rrallë dhe ndodh rreth një herë çdo 33 muaj.
Këtë vit, ai regjistrohet për shkak të hënave të reja më 25 qershor, 23 korrik, 3 gusht dhe 23 gusht. Hëna e Zezë e fundit u shfaq në maj 2023, ndërsa e ardhshmja pritet në vitin 2027.
Pse ia vlen ta shohësh këtë dukuri?
Gjatë hënës së re, hëna mbetet e padukshme, pasi ana e saj e ndriçuar është e kthyer nga dielli. Kjo krijon kushte ideale për vëzhgim të qiellit, sepse terri total lejon të shihen më qartë planetët, yjet, galaktikat dhe madje edhe qendra e dendur e Galaktikës sonë.
Ata që e humbin këtë fenomen më 23 gusht, do të kenë mundësi të shohin harkun e parë të hënës së re mbrëmjen e 24 dhe 25 gushtit, rreth 30–40 minuta pas perëndimit të diellit, ulët në horizontin perëndimor.
Kulmi i qiellit veror
Ky fenomen vjen vetëm disa ditë pas shiut të meteorëve të Perseidëve, duke përmbyllur një verë të mbushur me spektakle astronomike. Një rast unik për astronomët amatorë, fotografët dhe për këdo që ëndërron të humbasë nën pafundësinë e universit. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
