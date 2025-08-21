Vr’au 32-vjeçarin për kanalin e ujit në Divjakë, autori: Më dhunoi babain! Nuk durova dot!

Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 19 gushtit në një lokal në fshatin Kryekuq të Divjakës
25-vjeçari Xhesion Toromeni, i cili pak ditë më parë vrau 32-vjeçarin Besmir Kumria në Kryekuq të Divjakës për kanalin e ujit, ka deklaruar para hetuesve se viktima i kishte dhunuar babain tre vite më parë për një kanal uji.
Toromeni ka deklaruar se kur e kishte parë Besmir Kumrinë nuk kishte duruar dot dhe është futur në lokal për ta goditur në shenjë hakmarrje ndaj dhunimit të të atit.
“Para tre vjetësh, për vijën e ujit, viktima më ka rrahur keq babain. Dhe unë e pashë ulur në lokal, nuk durova dhe shkova e qëllova”-, ka thënë autori.
Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 19 gushtit në një lokal në fshatin Kryekuq të Divjakës, ku 32-vjeçari Besmir Kumria ka qenë nën shoqërinë e miqve të tij. Autori është afruar dhe ka qëlluar me thikë, duke i shkaktuar vdekjen. Nga hetimet paraprake dyshohet se ngjarja e rëndë ka ndodhur pasi familjet e tyre kanë pasur konflikte të vazhdueshme për një kanal vaditës në fshat. Pas vrasjes, autori u largua, por u kap pas disa orësh ndjekjeje nga shërbimet operacionale të Fierit.
