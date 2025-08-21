Parakalim i gabuar, aksident në aksin Vlorë-Orikum

VLORË- Një aksident ka ndodhur pasditen e sotme rreth orës 15:45, në aksin rrugor Vlorë–Orikum. Mësohet se dy automjete u përplasën si pasojë e një parakalimi të gabuar.
Si pasojë e përplasjes ka mbetur i plagosur një person, i cili u transportua menjëherë drejt Spitalit të Vlorës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po heton shkaqet e plota të aksidentit.
