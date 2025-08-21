Aksident i rëndë në Mykonos për miliarderin Tom Greenwood, është në spital në gjendje kritike

Themeluesi i Fintech Volt dhe drejtuesi më i lartë në hapësirën e bankave të hapura, Greenwood po lufton për jetën pas një aksidenti automobilistik – Siguria e tij refuzoi ta transportonte, EKAB përfundimisht e mori përsipër
Miliarderi britanik Tom Greenwood, themelues i kompanisë Fintech Volt dhe drejtor ekzekutiv i Velocity, është duke luftuar për jetën në Greqi gjatë orëve të fundit pas një aksidenti të rëndë me makinë në Mykonos.
Sipas informacioneve, Greenwood ishte me pushime në ishull kur u plagos rëndë të mërkurën pasdite (20/8) ndërsa po ngiste një motoçikletë me katër rrota.
Aksidenti i shkaktoi fraktura të shumta në pjesën e poshtme të trupit dhe pak më vonë ai pësoi një atak në zemër, ndërsa ndodhej tashmë në Qendrën Shëndetësore të Mykonosit, ku iu dha ndihma e parë.
Partneri i tij njoftoi kompaninë private të sigurimeve, e cila mobilizoi një helikopter me personel mjekësor për ta transportuar atë.
Megjithatë, mjekët që mbërritën në ishull e konsideruan gjendjen e tij aq kritike sa nuk mund të garantonin transport të sigurt dhe si rezultat, refuzuan ta merrnin.
Transferimi përfshinte një rrezik jashtëzakonisht të lartë dhe shanset për mbijetesë konsideroheshin minimale.
Zgjidhja u dha më në fund nga urgjenca mjekësore greke EKAB, e cila organizoi një transport ajror me një avion të konfiguruar posaçërisht.
Biznesmeni 50-vjeçar u transportua i intubuar në Spitalin e Përgjithshëm Shtetëror të Nicës, ku iu nënshtrua një ndërhyrjeje të gjatë kirurgjikale, e cila përfundoi pak pas orës 2:00 të mëngjesit.
Pavarësisht përmirësimit të gjendjes klinike, gjendja e tij shëndetësore mbetet kritike dhe ai është i shtruar në Njësinë e Kujdesit Intensiv.
Incidenti u përmend edhe nga Ministri i Shëndetësisë, Adonis Georgiadis, në paraqitjen e tij televizive të enjten e sotme.
Ministri, pa e përmendur emrin e Greenwood, e përshkroi refuzimin e sigurimeve private për të ndërmarrë evakuimin si shkak të seriozitetit të situatës.
Siç e përmendi ai, gjatë fluturimit të EKAB, ishte e nevojshme të ripozicionohej dy herë, gjë që tregon natyrën dramatike të situatës.
Kush është Tom Greenwood?
Tom Greenwood është një nga sipërmarrësit më të njohur në hapësirën e teknologjisë financiare (fintech) në Evropë.
Në vitin 2019, ai themeloi Volt, një startup me seli në Londër i specializuar në pagesa në kohë reale dhe transaksione bankare përmes bankave të hapura.
Vetëm brenda pak vitesh, Volt është zhvilluar në një nga ofruesit kryesorë në këtë fushë, me një prani në shumë tregje evropiane.
Përpara Volt, Greenwood themeloi IFX Payments, një tjetër kompani e suksesshme fintech, e cila operonte në Evropë dhe Lindjen e Mesme, me vëllim transaksionesh prej miliarda dollarësh.
Emri i tij është i ndërthurur me inovacionin në sektorin financiar dhe përhapjen e bankingut të hapur si një formë e re, transparente dhe e drejtpërdrejtë e transaksioneve bankare, si për bizneset ashtu edhe për konsumatorët. /noa.al
