Këpucë nga qielli! Protesta e pazakontë e tifozëve të Millonarios në El Campín

KOLUMBI – Liga BetPlay 2-2025 ka kaluar tashmë në javën e 7-të, por Millonarios kishte disa angazhime të paplotësuara dhe natën e së mërkurës, më 20 gusht, ata përmbushën njërën prej tyre dhe u përballën me Unión Magdalena në stadiumin El Campín në Bogotá.
Por për shkak të situatës së të qenit në vendin e fundit në tabelë me një pikë dhe duke marrë goditje gjithnjë e më të forta, u supozua se atmosfera do të ishte më shumë se e nxehtë.
Epo, humbja u konfigurua, në fushë u pa rënia e pabesueshme e qindra këpucëve në fushë dhe trajneri David González njoftoi në një konferencë për shtyp se u shkarkua për shkak të krizës që vazhdon, duke u renditur i 20-ti me një pikë nga 18 ndeshje të luajtura.
Pas kësaj, ndeshja u njollos nga një protestë e paparë në futbollin kolumbian, me disa ndërprerje dhe një fishkëllimë përfundimtare, që përfundoi me paralajmërime për dhunë dhe një forcë të madhe policore që rrethoi fushën.
Ashtu si në ndeshjet e fundit dhe sezonet e kaluara, për shkak të nënshkrimeve të dobëta, rezultateve të dobëta dhe menaxhimit të dobët administrativ nga Grupo Amber (fondi i investimeve që zotëron shumicën e Millonarios), pankartat kundër menaxhimit të ekipit ishin të dukshme që nga minuta e parë e ndeshjes. Ishte e qartë se "barras bravas" dhe grupet e organizuara do të organizonin një protestë të paparë, nëse kohërat e këqija do të vazhdonin.
Dhe kjo ndodhi pasi Unión Magdalena mori epërsinë në minutën e 52-të, kur këpucë, atlete, Crocs dhe të gjitha llojet e këpucëve filluan të binin në fushë nga tribuna veriore e stadiumit sportiv. Tribuna të tjera iu bashkuan protestës dhe brohoritjet entuziaste filluan të bëheshin më të forta. Pati madje edhe përleshje dhe përpjekje për të pushtuar stadiumin në tribunat lindore dhe jugore.
"Klubi më ka informuar tashmë se nuk do të vazhdoj (në këtë pozicion). Situata është e paqëndrueshme dhe pikëpamja e drejtorëve tanë është e kuptueshme", ishte deklarata e parë e trajnerit në largim, ndërsa drejtorët Enrique Camacho (presidenti i klubit), Gustavo Serpa (presidenti i bordit të drejtorëve) dhe Ricardo ‘el Gato’ Pérez (menaxheri i ekipit) ende nuk janë shfaqur para mediave.
