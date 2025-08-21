A do t’i pranojnë mandatet deputetët e PD? Berisha tregon ç’pritet të ndodhë në Parlamentin e ri të shtatorit

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi sot për mediat se në ditët në vijim do të mblidhen forumet e partisë, ku do të diskutohet dhe vendoset për mandatet e opozitës dhe strategjinë që do të ndiqet.
“Në ditët që vijojnë, do të mblidhen forumet dhe do marrin vendimet përkatëse”, tha Berisha, duke mos dhënë detaje të tjera mbi vendimet e pritshme, por duke lënë të kuptohet se mund të ketë një qasje të re ndaj mandateve parlamentare të opozitës.
Ky paralajmërim vjen në një periudhë kur opozita po rishikon strategjitë e saj pas zgjedhjeve të fundit dhe pritet të ndikojë në vendimmarrjet e ardhshme të PD-së.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd