Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
A do t’i pranojnë mandatet deputetët e PD? Berisha tregon ç’pritet të ndodhë në Parlamentin e ri të shtatorit
Transmetuar më 21-08-2025, 14:43

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi sot për mediat se në ditët në vijim do të mblidhen forumet e partisë, ku do të diskutohet dhe vendoset për mandatet e opozitës dhe strategjinë që do të ndiqet.

“Në ditët që vijojnë, do të mblidhen forumet dhe do marrin vendimet përkatëse”, tha Berisha, duke mos dhënë detaje të tjera mbi vendimet e pritshme, por duke lënë të kuptohet se mund të ketë një qasje të re ndaj mandateve parlamentare të opozitës.

Ky paralajmërim vjen në një periudhë kur opozita po rishikon strategjitë e saj pas zgjedhjeve të fundit dhe pritet të ndikojë në vendimmarrjet e ardhshme të PD-së.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...