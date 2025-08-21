Iu merrte para, linte ‘peng’ qese plehrash e ikte pa paguar, dënohet mashtruesi i taksistëve të Tiranës

Disa taksistë në Tiranë kanë rënë në grackën e një 29-vjeçari, që ju merrte shuma parash dhe shërbim taksi të pa paguar, duke ju lënë si garanci qese me mbeturina. Emrah Sh. u fajësua nga Gjykata e Tiranës për “mashtrim” dhe u dënua me 1 vit e 8 muaj burg, pasi u kallëzua nga dy taksistë. Pas arrestimit, ai pohoi se kishte mashtruar me të njëjtën skemë edhe disa të tjerë.
Një 29-vjeçar nga Tirana është deklaruar fajtor nga gjykata për mashtrimin e disa taksistëve në kryeqytet. Përveçse nuk i paguante për shërbimin, ai ju merrte shuma të vogla parash gjatë rrugës. Skema e të riut funksiononte mbi krijimin e besimit tek taksistët, duke ju lënë si garanci sende personale në makinë, që në përfundim rezultonin të ishin mbeturina të marrë në koshin më të afërt.
Emrah Sh. u përball me Gjykatën e Tiranës pas kallëzimit të dy prej taksistëve të mashtruar prej tij, ndërkohë që vetë ai pranoi pas arrestimit se kishte mashtruar edhe të paktën tre të tjerë. Në përfundim të gjykimit, 29-vjeçari u fajësua për “mashtrim” dhe u dënua me 2 vjet e 6 muaj burg, që për shkak të gjykimit të shkurtuar u zbut në 1 vite e 8 muaj heqje lirie.
Referuar vendimit të siguruar nga A2 CNN, në episodin e parë të shënuar në nëntor 2024, i pandehuri ka marrë një taksi në bulevardin “Bajram Curri”, duke i kërkuar ta çonte tek Drejtoria e Policisë pranë “Myslym Shyrit”. Në këtë vend, ai ka zbritur nga makina me pretendimin se do merrte një porosi dhe është kthyer me një qese në dorë. Pasi e ka lënë atë në taksi, i riu i ka kërkuar shoferit 2 mijë lekë, me pretendimin se do ja jepte personit që i dha qesen dhe se do ja kthente bashkë me pagesën e taksisë në fund.
Në destinacionin final 29-vjeçari e ka lënë këtë plaçkë në makinë, duke i premtuar taksistit që do të kthehej bashkë me 2 mijë lekëshin dhe tarifën e taksisë, veprim që s’e ka kthyer. Ndërsa taksisti ka kuptuar më vonë, jo vetëm mashtrimin, por edhe faktin se qeska mbante brenda saj mbeturina.
Sipas vendimit të gjykatës, një javë më vonë Emrah Sh. Ka “peshkuar” një tjetër taksist, që e transportoi nga Kopshti Zoologjik tek “Pallati me shigjeta” dhe i ka marrë 1 mijë lekë, duke i lënë në bagazhin e taksisë një kuti me rroba të përdorura dhe lëkura patatesh.
Gjatë gjykimit, i pandehuri ka shprehur pendesë për veprimet e kryera duke kërkuar mëshirë nga gjykata dhe një dënim minimal
