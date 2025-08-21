Princi William largohet nga Pallati Buckingham duke ngritur pikëpyetje rreth të ardhmes së mbretërisë britanike

Princi William zhvendoset dhe ngre pyetje për të ardhmen e Pallatit Buckingham
Princi i Uellsit, trashëgimtari i fronit britanik, Princi William, pritet të zhvendoset së bashku me Dukeshën e Kembrixhit, Kate, dhe tre fëmijët e tyre në një rezidencë të re në zonën e Windsor-it, duke hapur diskutime për të ardhmen e Pallatit Buckingham – rezidencë simbol e monarkisë britanike që ka shërbyer si banesë zyrtare që prej vitit 1837.
Nga Kensington në Forest Lodge
Sipas gazetës The Sun, familja mbretërore ka zgjedhur Forest Lodge, një vilë madhështore me tetë dhoma në Windsor, si “shtëpinë e tyre të përhershme”. Zyra e komunikimit në Kensington Palace konfirmoi për agjencinë AFP se familja do të zhvendoset “më vonë gjatë këtij viti”. Aktualisht, ata banojnë në një shtëpi më të vogël brenda kompleksit mbretëror në Windsor.
Çfarë do të thotë kjo për Buckingham-un?
Nëse Princi William dhe familja e tij vendosen përfundimisht në Windsor, kjo do të nënkuptonte që Pallati Buckingham – simboli qendror i monarkisë britanike në zemër të Londrës – nuk do të shërbente më si rezidencë kryesore. Për shumë komentues, kjo do të ishte një “katastrofë institucionale”.
Eksperti i çështjeve mbretërore, Richard Fitzwilliams, shprehet: “Buckingham është një ndërtesë ikonike, krahasueshme me Shtëpinë e Bardhë dhe e njohur në mbarë botën. Duhet patjetër të mbetet qendra e monarkisë.”
Pallati, me 755 dhoma, është një nga atraksionet turistike më të vizituara në Londër, me rreth 500.000 vizitorë çdo verë. Përveçse është shtëpi mbretërore, është gjithashtu vendi ku mbahen ceremoni shtetërore, pritje zyrtare dhe daljet e famshme të familjes mbretërore në ballkon gjatë eventeve si Trooping the Colour.
Charles mes traditës dhe preferencave personale
Aktualisht, Mbreti Charles III, 76 vjeç, nuk banon në Buckingham për shkak të rinovimeve të mëdha që kushtojnë 369 milionë paund dhe që do të zgjasin deri në vitin 2027. Ai ka deklaruar se do ta kthejë pallatin në rezidencën e tij zyrtare sapo të përfundojnë punimet.
Megjithatë, Charles ka treguar gjithmonë preferencë për Clarence House, ku jeton prej vitit 2003. Një tjetër pasion i tij mbetet Highgrove House në perëndim të Anglisë.
Tradita dhe preferencat e familjes
Mbretëresha Elizabeth II preferonte Windsor Castle dhe Balmoral në Skoci, ku kalonte verat, ndërsa për Krishtlindje qëndronte në Sandringham House. William dhe Kate kanë gjithashtu disa prona në Londër dhe në fshatrat angleze. Zërat e fundit nga Daily Mail sugjerojnë se Princi William, kur të bëhet mbret, mund të ndjekë hapat e të atit duke e hapur më shumë Buckingham-un për publikun.
Frika për imazhin e monarkisë
Disa komentues, si gazetarja Amanda Platell, paralajmërojnë se një mbret i ardhshëm që jeton “pjesërisht i tërhequr” në Forest Lodge rrezikon të dobësojë lidhjen mes kurorës dhe popullit britanik.
Megjithatë, për ekspertë si Fitzwilliams, e ardhmja e monarkisë britanike lidhet ngushtë me Buckingham-un, i cili duhet të mbetet zemra institucionale e kurorës, pavarësisht ku jeton familja mbretërore. /noa.al
