I mori me dhu’në automjetin një të riu, arrestohet nga policia e Durrësit

Durrës – Një 31-vjeçar është arrestuar nga Policia e Durrësit, pasi akuzohet se i mori me dhunë automjetin një shtetasi në zonën e Sektor Rinas, Fllakë.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës, menjëherë pas njoftimit të marrë, organizuan punën për identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore, u bë e mundur kapja dhe arrestimi i shtetasit Enkeliano Aliko, 31 vjeç, banues në fshatin Fallkë, Durrës.
Shtetasi Aliko akuzohet për veprën penale "Vjedhja me dhunë". Aktualisht po vijon puna për gjetjen e automjetit të marrë me dhunë si dhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.
