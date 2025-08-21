Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
I mori me dhu’në automjetin një të riu, arrestohet nga policia e Durrësit
Transmetuar më 21-08-2025, 11:44

Durrës – Një 31-vjeçar është arrestuar nga Policia e Durrësit, pasi akuzohet se i mori me dhunë automjetin një shtetasi në zonën e Sektor Rinas, Fllakë.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës, menjëherë pas njoftimit të marrë, organizuan punën për identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore, u bë e mundur kapja dhe arrestimi i shtetasit Enkeliano Aliko, 31 vjeç, banues në fshatin Fallkë, Durrës.

Shtetasi Aliko akuzohet për veprën penale "Vjedhja me dhunë". Aktualisht po vijon puna për gjetjen e automjetit të marrë me dhunë si dhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...