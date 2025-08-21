Merret me forcë një makinë në Durrës, autori i dyshuar kapet, por automjeti nuk gjendet

Durrës, 21 gusht 2025 – Një ngjarje e rëndë është regjistruar në zonën e Sektorit Rina, Fllakë, ku një 24-vjeçari iu mor me dhunë automjeti nga një person i panjohur.
Pak pas denoncimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës organizuan një operacion të shpejtë për identifikimin dhe kapjen e autorit.
Si rezultat i hetimeve intensive, policia identifikoi dhe arrestoi Enkeliano Alikon, 31 vjeç, banues në fshatin Fallkë, Durrës, i dyshuar si autor i vjedhjes me dhunë.
Policia njofton se ndaj tij rëndon akuza për veprën penale “Vjedhja me dhunë”, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
Ndërkohë, vijon puna për gjetjen e automjetit të marrë me dhunë dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë ngjarje. /noa.al
