‘E di ku është babai yt’- Mashtroi një person që i kishte humbur i ati dhe i mori para, shpallet në kërkim 38-vjeçari
Transmetuar më 21-08-2025, 10:50

Një 38-vjeçar nga Shëngjini u shpall në kërkim, pasi mashtroi një person që i kishte humbur babai.

Ai i kërkoi para me pretekstin se dinte vendndodhjen e babait të një 46-vjeçari, i humbur prej dy muajsh. 46-vjeçari G.N., denoncoi rastin në polici. Specialistët e Komisariatit të Policisë Lezhë referuan materialet në Prokurori dhe shpallën në kërkim mashtruesin.

Njoftimi i policisë:

Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Lezhë referuan materialet në Prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin E. M., 38 vjeç, banues në Shëngjin, pasi ka kallëzuar shtetasi G. N., 46 vjeç, se shtetasi E. M. i ka kërkuar para, me pretendimin se kishte dijeni për vendndodhjen e babait të tij të humbur prej dy muajsh.

