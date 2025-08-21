Izraeli fillon operacionin e pushtimit të qytetit të Gazës, IDF: Forca tona tashmë po kontrollojnë periferitë

Disa orë pasi qeveria miratoi planin e pushtimit, Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) njoftuan se kishin filluar pushtimin e qytetit të Gazës.
"Forcat tona tashmë kontrollojnë periferitë e qytetit", tha zëdhënësi i IDF-së, Gjenerali i Brigadës Effie Defrin, ndërsa kryeministri Benjamin Netanyahu urdhëroi një përshpejtim të operacioneve për të pushtuar fortesat e fundit të Hamasit në Gaza.
Në deklaratën e tij, Defrin konfirmoi se afërsisht 60,000 letra rekrutimi do të dërgohen këtë javë, dhe 20,000 të tjera priten deri në fund të muajit. Zëdhënësi i IDF-së raportoi gjithashtu se ushtria izraelite po punon për të siguruar hapësirë ??të mjaftueshme për civilët e Gazës që të evakuohen në mënyrë të sigurt dhe të marrin ndihmë dhe kujdes mjekësor.
Miratimi i planit të pushtimit të qytetit të Gazës dhe operacionet fillestare po zhvillohen në sfondin e një propozimi të Hamasit, të mbështetur nga ndërmjetësit Egjipti dhe Katari, për një marrëveshje të pjesshme që do të përfshinte lirimin e 10 pengjeve të gjalla dhe një armëpushim 60-ditor. Izraeli ende nuk i është përgjigjur zyrtarisht këtij propozimi.
