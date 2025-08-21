Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksidenti tragjik në Greqi ku humbën jetën 3 shqiptarë, shoferi bullgar i kamionit merret nën hetim
Transmetuar më 21-08-2025, 08:47

GREQI- Prokurori i Gjykatës së Shkallës së Parë të Rodopit ka dalë me një njoftim në lidhje me aksidentin tragjike me tre viktima shqiptarë në Greqi. Mësohet se prokurori ka ngritur akuza për vrasje të paqëllimshme, dëmtim të rrezikshëm nga neglizhenca dhe drejtim të rrezikshëm të mjetit kundër shoferit bullgar të përfshirë në aksident.

Shoferi i kamionit ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Prokurori bëri me dije se ai i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale. Po pritet që ai të marrë veten dhe më pas të vijohet me dëshmitë dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes që la pas 3 viktima të cilat u dogjën për së gjalli në mjet.

Dëshmitarët janë shprehur se ishin gomat që filluan të shpërthenin në flakë dhe se brenda disa sekondash makina dhe kamioni morën flakë. Viktimat e aksidentit tragjik me makinë janë Viktor Bushi, Klarenc Kacaj dhe Marianka Bushi Aliraj. Marianka ishte ulur në sediljen e pasme të makinës pranë gruas 49-vjeçare të Kacajt, e cila ishte e vetmja e mbijetuar pasi arriti të dilte nga makina që po digjej.

Të katër po ktheheshin nga një dasmë, ndërsa në makinën e dytë që u përfshi në aksient ndodhej vajza e Viktorit dhe Mariankës, dhëndri i tyre dhe dy nipërit e mbesat e tyre, të moshës 4 dhe 6 vjeç. Kur kamioni goditi makinën që drejtohej nga 59-vjeçari, ata më pas u përplasën me makinën në të cilën udhëtonin vajza e tij shtatzënë, bashkëshorti i saj dhe dy fëmijët e tyre.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...